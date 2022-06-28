針對男童恩恩案，民進黨緊咬新北市長侯友宜，民進黨發言人黃彩玲今天表示，恩恩延誤送醫案事發一個月，籲侯友宜市長面對。

黃彩玲指出，昨晚恩恩父親又在臉書發文，指出又有吹哨者提供他資料，內容是新北市衛生局副局長許朝程於恩恩案發生後，4月17日傳給轄內各醫院院長的署名簡訊，內文中強調「擔心病人延誤就醫治療再發生」等字句。她認為這是自認有延誤就醫，籲侯友宜面對，

新北市長侯友宜今（28日）對此事件表示，恩恩爸爸的心情他完全可以理解，所以一早已指示衛生局對外好好說明，讓大家能夠了解。新北衛生局則發聲明強調，新北市4月14日確診人數達360人、居隔1萬多人為全國最多，但當時中央仍採清零政策，確診、接觸居隔者的疫調、匡列、採檢、送醫及民眾各種相關問題都由衛生局、衛生所處理，所有相關工作都是不斷累積，需要反覆聯繫，並非一通電話能解決，所有公衛人員都是竭盡所能。