有非法移工為躲避追捕，竟然學蜘蛛人，爬於蓄水池內鋼筋上。（台南市專勤隊提供／張毓翎台南傳真）

專勤隊員找來鋁梯協助移工脫困。（台南市專勤隊提供／張毓翎台南傳真）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊取締非法移工，日前在安南區一處工地建案查緝時，有2名非法移工為躲避追捕，竟然學蜘蛛人，爬入3公尺深的蓄水池內，但終究難逃專勤隊法眼，搬來鋁梯協助移工脫困，移工們獲救後立即癱軟在地，雙手雙腳不停顫抖，還頻向專勤隊人員道謝「及時幫他們脫困」。

台南市專勤隊本月23日動員20多名人力，兵分兩路，前往安南區的工地及善化區的出租套房掃蕩，其中在工地大樓逐層檢查的過程中，陸續在隔板夾層、水泥隔間及蓄水池查獲5名非法移工；專勤隊另1組人馬於凌晨守候在出租套房外，待非法移工出門上工時，立刻攔截車輛，一舉查獲7名非法移。

專勤隊表示，詢問時，這12名非法移工供稱是從事綁鐵、板模或貼磁磚等工作，後續將他們函送勞政主管機關，依違反就業服務法予以裁處。缺工問題嚴重，但也呼籲民眾千萬不要抱持僥倖心態以身試法，一旦聘僱非法外來人口，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責。