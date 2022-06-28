澎湃新聞報導，大陸教育部28日召開的「教育這十年」「1＋1」系列新聞發布會，中國實施「中國語言資源保護工程」，自2015年起，開展對漢語方言和少數民族語言資源的調查、保存、展示和開發利用，共完成1700多個田野調查點的調查，範圍涵蓋大陸31個省（區、市）及港澳台的120多個語種及其主要方言，蒐集原始檔數據超過1000萬條，建成了世界上規模最大的語言資源庫。

大陸教育部語言文字應用管理司司長周為表示，十年來，中國語言文字事業改革發展主動服務國家發展大局，為經濟社會發展提供重要支撐和保障。包括：服務「一帶一路」建設和區域發展戰略，做出《「一帶一路」沿線國家語言國情手冊》《「一帶一路」國家語言狀況與語言政策》等研究成果；研發跨語言冬奧術語庫、冬奧智慧問答系統、語言翻譯服務系統，組織編寫《冬奧會體育專案名詞》，服務北京冬奧會。

2020年初，針對援鄂醫療隊伍遇到的方言障礙，指導推出「抗擊疫情湖北方言通」「疫情防控外語通」等應急語言服務產品，服務疫情防控一線工作人員；上線包括35款歷代書法名家字體的「中華精品字庫」、轉換準確率達99％的「漢字簡繁文體智慧轉換系統」、涵蓋古今各個時期8萬多漢字的形、音、義、用、碼資訊的「漢字全息資源系統」、收錄各類語言資源近千項的「國家語委語言資源網」等平台資源，積極促進語言智慧技術服務國家需求和社會發展。

此外，建設全球中文學習平台，為國內外中文學習者提供優質學習資源和智慧化學習路徑，建成兩年即發展用戶600萬人、覆蓋全球182個國家和地區，平台總訪問量突破億次。