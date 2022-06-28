4名歐洲創業家宣布，成立價值2.5億歐元的創投基金Plural，希望能對歐洲新的科技新創公司提供援助。

4名企業家都是年輕創業人士，包括Ian Hogarth、Khaled Heloui、Sten Tamkivi，以及德國支付公司Wise的共同創辦人Taavet Hinrikus，4人希望Plural基金能聚焦於價值100萬至1000萬歐元的科技新創早期融資活動。

歐洲一直希望能趕上美國科技業水準。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在本月稍早指出，他希望歐洲在未來5年能出現10家科技巨頭公司。歐盟在今年2月也解除了對半導體製造工廠的融資限制，希望能推生出歐洲自己的晶片產業。

Ian Hogarth在2007年創立的SongKick公司，後來在2017年賣給華納音樂。Khaled Heloui則是德國遊戲開發商Bigpoint的執行長，並在2016年將公司賣給Youzu。