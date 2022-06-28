阿拉伯聯合大公國和以色列於2020年破冰建交，並發展直飛航班，阿聯酋航空於6月23日以波音的波音777客機自杜拜飛抵以色列特拉維夫，完成首次飛往以色列的任務，寫下歷史新頁。

阿聯酋航空首架杜拜–特拉維夫航班EK931，於飛抵本古里安國際機場時受到隆重的灑水儀式接歡迎，吸引眾多旅客、航空迷及來自不同行業的賓客到場觀禮。

阿聯酋航空也為貴賓導覽最新波音777客機的艙內設計，包括全球第一座有虛擬窗戶及客房服務的全封閉式頭等艙私人套房，另有許多貼心的服務，確保各艙等的旅客都有舒適的飛行。阿聯酋航空將採用3艙等配置的波音777-300ER客機，執飛每日1班的杜拜–特拉維夫航線，提供8個頭等艙私人套房、42個可平躺的商務艙與304個經濟艙座位。

以色列交通與道路安全部部長Merav Michaeli表示，阿拉伯聯合大公國與以色列為戰略經濟夥伴，加強以色列在中東地區的地位，未來期盼增強2國公民及經濟實力。2國邁出這一步，不只是航空領域的交流，也是重要的政治發展，象徵2國得以跨越國界，強化彼此共同的承諾。

阿聯酋航空營運長Adel Al Redha則說，很開心開啟特拉維夫航線，該條航線的需求不只以、阿2國旅客，甚至來自澳洲、印尼、巴西、美國和菲律賓旅客都有高度需求。他指出，新航線將帶動旅遊、提供貿易和商業機會，期待旅客於地面及機上皆能體驗阿聯酋航空的產品，於各艙等享受阿聯酋航空獨特的飛行體驗。

自阿拉伯聯合大公國與以色列簽署亞伯拉罕協議以來，2國關係穩定，商務往來持續增溫，目前共有超過500間以色列企業進駐阿拉伯聯合大公國，雙邊貿易金額預計於今年底達到20億美元。

杜拜經濟旅遊部指出，儘管過去2年疫情嚴峻，仍有超過30萬名以色列民眾造訪阿拉伯聯合大公國，預計在邊境管制鬆綁後持續增加。

阿聯酋航空也精心安排往返特拉維夫的航班時間，讓旅客可便捷地經由杜拜前往澳洲、菲律賓、馬爾地夫、斯里蘭卡、泰國與越南等旅遊勝地。