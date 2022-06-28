療癒系作家霏霏（沈玟），因出身自命理世家，讓她從小在耳濡目染下開始專研量子力量及神祕學，加上她擁有甜美臉蛋與G級的上圍曲線，並經常在網路上不吝嗇的展現魔鬼身材，而被網友封為「最兇通靈女神」。近日她受邀現身知名網「黑男」的YouTube頻道中擔任音樂教室的「板妹」，但火辣的穿搭還是令網友全歪樓。

霏霏近日在「黑男」所經營的網路頻道中，擔任黑男音樂教室中的助理板妹，但她在影片中以一襲綠色的性感晚禮服現身，立即成為網友矚目的焦點。只見她的晚禮服胸前領口大開、深V至肚臍，裡面疑似什麼都沒穿，大方秀出豐滿的上圍曲線與性感雪肌；一轉到側面甚至直接掉出火辣半球，及大片的背部曲線，令網友看得直噴鼻血。

另外，在節目中霏霏雖然十分認真地聽著黑男講解五線譜及簡譜的差別，但當她開始擦拭白板時，雙峰激烈抖動的程度還是讓網友們歪樓，紛紛留言「相當完美的音樂課，淺顯易懂易晃，全程不用快轉」、「霏霏老師一整個霸氣側露。我一直以為只有上下震盪才能突顯兇猛。但當衣服設計良好，取景角度正確，左右擺盪的震撼感，也不輸上下震盪的兇猛」、「又是一部除了感謝說不出別的話語的優質影片，黑男哥就是讚」、「我開始愛上音樂課了」吸引超過21萬人點閱觀看。