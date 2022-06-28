李家超將於7月1日就任香港新任特首，剩下幾天就要卸任的林鄭月娥，今（28）日在臉書發表最後一則貼文抒發感想，並宣布將於30日關閉其臉書帳號。在這則貼文的最後一句，林鄭用「祝福香港」作為完結。

林鄭月娥在貼文中說，天下無不散之筵席，運作了五年，讓她發布超過600則貼文的臉書帳號將於6月30日結束。藉著這最後一則貼文，「我在此多謝每一位留意我貼文的市民和不少留言分享感受的讀者」。

林鄭月娥的臉書帳號目前有超過15萬人按讚、逾20萬人追蹤。

林鄭月娥感慨稱，位於添馬政府總部的行政長官辦公室和屬法定古蹟的禮賓府，是她這五年來工作和生活的地方，離別在即，她和同事都感覺有點不捨。

她表示，近日在接受媒體訪問時，總結任內工作，表示習近平五年前在港的重要講話，「是我面對嚴峻挑戰時的信心依靠」；現在香港由亂轉治，重回「一國兩制」正確軌道，她期待習近平在慶祝香港回歸祖國25周年之際的重要講話，為特區指明方向，助港再上新征程。

林鄭月娥這最後一篇貼文的最後一句話寫下：「祝福香港明天會更好，祝願全港市民生活美滿、事事順利！」