日經指數28日交易時，一度漲破兩萬7千點心理關卡，但近關情怯沒站穩，早盤結束時，日經指數收26,830.69點，跌40.58點或0.15%。東證收1,890.75點，漲3.33點或0.18%。

日經指數中，能源產業一度上漲2.75%，不動產方面也漲2.35%。不過，基本原料類卻跌0.27%，科技以及工業族群也各自跌0.14%。分析師認為，日經的兩萬7千點除了是一個重要的心理關卡外，也是目前25日均線位置，所以，會發現出現獲利了結情況。

晶片類股表現相對不佳，東京威力科創跌1.86%，愛德萬測試也跌2.22%。另外，權值股的軟體銀行下跌0.74%。

日圓走低之下，汽車製造業者股價走高，三菱漲4.25%，日產漲2.53%，豐田也漲0.82%。同時，石油相關業者帝石漲3.54%。至於快時尚大廠迅銷漲0.74%，一度爬到7個月新高。