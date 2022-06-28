馬政府2012年油電雙漲，遭當時在野民進黨批評，但昨卻大漲電價。國民黨今質疑，蔡總統2016說電價十年內不會大漲，結果任期沒做完就破功，「民進黨的嘴，騙人的鬼」；行政院長蘇貞昌過去批油電雙漲要換內閣，現在是否應該下台？

國民黨文傳會副主委王鴻薇也號召所有因電價上漲影響的用電戶，收到電費帳單都可以寄給民進黨立委吳秉叡，因為吳曾經承諾過2025前平均電價比2016高，就由民進黨官員與立委承擔。

國民黨副秘書長王育敏表示，油電雙漲時，蔡英文批評馬政府感受人民的痛苦，跟人民的感覺真的差很遠；蔡2016年還說，電價10年內不會大幅上漲，現在這樣算不算大幅調漲？面對現在大漲電價，民進黨該如何自圓其說？

王育敏也提到，馬政府推動油電雙漲時，蘇貞昌說漲電價要換內閣，現在拍板漲電價，卻說是因天然氣與煤碳等發電燃料翻倍成長，政府拚經濟全方位考量後最審慎評估，但依蘇過去說法，現在是不是該下台了？

王育敏說，2016年立法院審電業法時，吳秉叡允諾如果2025廢核前平均電價比2016年還貴，那就用民進黨立委與官員薪水來補，現在要兌現？批評昨天經濟部還說這次漲幅沒有馬政府時這麼多，沒有肩膀與擔當。

前青年部副主任詹為元表示，蔡英文過去2016說電價十年內不會大幅上漲，結果任期還沒做完就破功；民進黨說漲電價不會影響民生，昨天新聞一出北捷說要多花3億元，26年沒漲過的票價準備條漲，在在坐實「民進黨的嘴，騙人的鬼」。

王鴻薇說，現在台灣通膨確實非常嚴重，5月消費者物價指數CPI漲了3.39，躉售物價指數WPI（上游物價指數）已經大漲16.62，是台灣40年來最高水準，現在上游工業用電電價成本再提高，必然會轉嫁到中、下游。

王鴻薇表示，歐美現在通膨就是因能源價格上漲帶動，現在台積電、北捷電費都漲15％，台鐵也應該會因為電價調漲增加3.5億元，影響交通消費物價，勢必影響民生。

國民黨發言人江怡臻表示，有台南科技園區業者反映，目前每月電費30萬，漲價後要多約5萬元，相當於一個員工月薪，現在央行也升息，電價最後一定牽動國內物價上漲，加劇通膨壓力。