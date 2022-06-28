搶攻夏日消暑商機，Nespresso推出2022夏季限量版咖啡膠囊，以獨特果香激盪出獨有的清爽風味，傳遞專屬巴西風情的恣意奔放。同時鑑於近年來植物奶在全球引起風潮，從燕麥奶、豆漿到杏仁奶都有擁護者。Nespresso今夏並推出4款超高顏值又簡單上手的「冰咖啡特調食譜」，不僅為喜愛牛奶咖啡的消費者帶來全新選擇，也讓植物奶的愛好者，一同享受冰咖啡特調的各式風味，展開一場味蕾的海島假期。

Nespresso同時啟動「夏日冰咖啡挑戰」，邀請消費者拿起冰咖啡拍攝IG REELS短影片，秀出獨一無二的Summer Vibes，就有機會獲得與巴西超模Alessandra Ambrosio同款的全台限量衝浪板！Nespresso全新「萊姆薄荷風味限量冰咖啡 建議售價240元（單條十顆裝），選用肯亞咖啡豆帶來明亮果酸香氣，以及添加來自印尼爪哇的阿拉比卡豆使其更臻完美。Nespresso此款冰咖啡選擇輕度烘焙保留了豐沛的果酸香氣，啜飲一口便能感受清爽的柑橘香與細緻的薄荷香氣之間的完美平衡，也帶來熱帶島嶼的蓬勃朝氣。

「萊姆薄荷風味香草冰拿鐵」特調則是將萊姆薄荷風味限量冰咖啡的獨有果香發揮至淋漓盡致，運用植物奶的順滑口感，巧妙融合萊姆薄荷風味限量冰咖啡釋放出的檸檬甜香與些許苦韻。適宜在海島清晨迎著微風享用，在海島的每一天，每分每秒都活力沁涼。

Nespresso「椰香風情限量冰咖啡」建議售價為240元，（單條十顆裝），選用阿拉比卡豆與巴西咖啡豆互相調和，採用中度烘焙，口感平衡且帶有焦糖香調，並與椰子香氣完美融合，讓異國夏天的熱情氛圍在舌尖迅速蔓延，輕啜一口，彷彿置身拉丁美洲熱情的沙灘上沐浴夏日陽光。

沿襲了熱力四射的風味，「椰香風情冰咖啡可樂達」以源自波多黎各的經典調酒「鳳梨可樂達」為靈感基礎，多層次的口感如同海浪一波波襲捲味蕾，不僅體現熱帶島嶼風景的多變與迷人，也將夏日的熱情與自在冰鎮在舌尖。

Nespresso「清爽冰咖啡 」建議售價240元（單條十顆裝），調和帶有果香調的肯亞阿拉比卡豆與印尼爪哇阿拉比卡豆，完美呈現出清新且細緻的味蕾體驗，保留咖啡純粹的果韻芳香之餘，更帶來清爽別緻、圓潤滑順的口感。

為了讓清爽冰咖啡的果香進一步的釋放，「清爽百香冰咖啡奶昔」以百香果糖漿誘發完美的熱帶香調，喚起沁涼舒心的絕佳感受。在擁抱了整個上午的陽光與海風後，讓冰咖啡奶昔以些許的甜蜜解除身體的渴。

擁有濃郁的穀物與木質香調的Nespresso「濃醇冰咖 建議售價240元（單條十顆裝），最適合為深焙風味著迷的你。來自秘魯與印尼的阿拉比卡豆，完美平衡了烘焙香調、穀物香調、木質香調，以及帶有濃郁、中深度烘焙咖啡其經典的苦度，為這個季節增添了一款帶有濃烈且令人振奮的咖啡。

加入牛奶後，將品嚐到此款帶有濃烈烘焙香氣的黑咖啡與新鮮冰牛奶完美相容的絕佳風味，其釋放出的焦糖、牛奶醇香與餅乾香調，帶來了令人無法抗拒的愉悅饗宴，「濃醇無花果蕉香搖搖冰拿鐵」如同夏日與親友歡聚，歡樂交織的熱烈氛圍。