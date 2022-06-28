中油公司煉製事業部黎姓課長、袁姓領班技術員利用購買採購的便利性，向劉姓、黃姓與薛姓廠商收賄，橋頭地檢署偵查終結，對黎姓等5人依貪汙治罪條例的違背職務收受賄賂罪嫌、對於公務員關於違背職務行為交付賄賂罪嫌等起訴。

黎姓課長、劉姓油槽配件廠商與黃姓廠商負責人在購買溫度計與偵測儀時，為了使黃的公司能得標「自記式液位計案」，於去年2月做手腳，將兩種不同產品並在同一標案招標，致使其他人無法競標。

黃得標後，匯入該案契約標金260萬元，並交付30萬元現金給劉姓廠商，劉再自備信封裝了20萬元給不知情的劉姓負責人的兒子，囑咐他轉交給黎姓課長。之後再以現金42.6萬元交給劉姓負責人。

在採購約束通風閥帶滅焰器等一批儀器時，薛姓廠商因為與袁姓領班技術員熟識，找來多次得標的劉姓廠商，謀議由劉得標即獲得契約價金後，再交付79萬元給薛姓廠商，薛與袁各分一半。之後劉依約到楠梓區中油宿舍區的宏南餐廳附近，將款項交給薛，薛再交給袁。

至於購買「20 吋氣動式防爆抽送風機等一批」，也是採取類似的手法，劉姓廠商希望袁技術員可以多買幾個送風機，還相約在市區某麥當勞碰面，袁表示可以買3個，同時問劉：「這樣的話有沒有什麼好處？」劉即應允獲得撥付契約價金後，再給予袁每個抽送風機2.5萬元傭金，合計7.5萬元。

橋頭地檢認為，黎姓課長等5人涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪嫌、對於公務員關於違背職務行為交付賄賂罪嫌，以及對於職務上行為收受賄賂罪嫌等。

由於袁姓技術員在今年5月主動繳回不法所得共42.5萬元，薛姓廠商也主動繳回不法所得 44 萬元，故均請依貪污治罪條例第 8 條第 2 項前段規定，減輕其刑；但黎姓課長與劉姓廠商對部分案情並無自白，不符合減刑規定。