知名加密貨幣避險基金Three Arrows Capital（3AC）驚傳倒債，未能如期支付一筆超過6.7億美元的貸款。

數位資產經紀商Voyager Digital周一發布通知，稱Three Arrows Capital未能償還一筆貸款，其中包括價值約3.5億美元的穩定幣USDC，以及價值約3.23億美元的15,250枚比特幣。

受此打擊，Voyager Digital周一股價崩跌21.54%，收在0.46美元，盤後股價再跌4%。

3AC是全球最大的加密貨幣避險基金之一，該公司從多家企業借入大筆資金，並投資許多種類的數位資產，其發生債務違約的消息令人擔心整個產業可能受到波及。

日前中國大型加密貨幣管理基金Babel Finance宣布公司面臨9位數的虧損，現在正承受著「極大的流動性壓力」，並宣布暫停提領服務。

近幾周來加密貨幣市場陷入劇烈震盪，市值跌掉了數千億美元。目前比特幣和以太幣均小幅走跌，比特幣價格下跌0.5%，報20,725.12美元，與歷史高點相比已經下跌逾三分之二。整體加密幣市值約為9500億美元，與2021年11月創下的約3兆美元高峰相比，可謂雪崩式下跌。

Voyager表示公司將力圖從3AC的倒債中復原，目前平台仍將繼續營運，並履行客戶的訂單和提款，執行長Stephen Ehrlich表示，我們正在努力、迅速強化公司財務並尋求解決之道，以便我們能繼續滿足客戶的流動性需求。不過該公司的保證，可能只是為了阻止恐慌情緒擴散到整個幣圈。

截至上周五，Voyager宣稱擁有價值約1.37億美元的美元和加密幣資產，還可取得價值2億美元的現金和USDC循環貸款，以及可獲得Alameda Ventures提供的15,000枚比特幣（價值3.18億美元）循環貸款。

上周Alameda承諾提供Voyager Digital公司5億美元融資，而Voyager已經從該信貸額度取用7500萬美元。Voyager在聲明中表示，3AC的債務違約，不會導致Voyager對Alameda倒債。