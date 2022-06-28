健保署今天宣布，自7月1日起將顱內壓監測器醫材納入健保給付，以降低病患因顱內壓力急遽變化導致腦部嚴重損傷之風險，每年約能造福3000人次，健保署為此將挹注約6000多萬點預算支應。

健保署長李伯璋表示，健保署自民國84年起給付「腦室外引流組」醫材，讓腦脊髓液引流過程中可間接監測顱內壓。而這次納入的「顱內壓監測器」則提供臨床醫師另一種監測方式選擇，可精準即時監控病人顱內壓力變化，不受病人腦部腫脹、腦室塌陷之限制。

醫審及藥材組科長張淑雅表示，「顱內壓監測器」主要是用於腦神經受傷，一般來說是車禍腦部受到撞擊的病患較多，根據健保資料統計，每年約有3000人次的需求，健保署自106年起就希望能將其納入給付，經多年努力與廠商議價終於在今年提案至共擬會議討論通過，7月1日起正式上路。

至於是否需使用上述醫材？健保署指出，仍須經由醫師臨床評估是否符合適應症，僅限使用於初次電腦斷層顯示有結構性腦傷害、臨床表現或影像檢查有顱內壓升高，或開顱手術時腦水腫超過顱骨邊緣有顯著顱內壓升高情形之病人，另外，具引流功能的顱內壓監測器則限用於水腦症合併顱內壓升高的病人。