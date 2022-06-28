7月起有不少攸關民眾荷包的新制上路，包括電價調漲，民眾自備環保杯現折優惠金額從3元調高為5元，以及租屋補助最高每月可領8千元等。《中時新聞網》整理出將在7月開始實施的新制度供民眾參考，讓大家可以聰明省荷包。

➤電價調漲

7月1日起電價平均漲幅8.4％，高壓及特高壓等工業用戶平均漲幅15％最多，但高壓用戶排除百貨與餐飲等6類用戶。另住宅用戶千度以上調漲9％，低於千度則不調整，另小商家與低壓的商業用戶也全面凍漲。

7月起電費調漲。（報系資料照）

➤自備環保杯現折5元

7月1日起民眾自備飲料杯去超商、手搖飲料店或連鎖速食店買飲料，折扣優惠從原本的3元調高為5元。

➤租金補貼門檻放寬

原本每月平均所得在各縣市最低生活費的2.5倍以下才符合租金補貼資格，7月1日起放寬為3倍以下，且放寬頂樓加蓋戶也能申請。符合資格者可在7月1日至8月31日申請，每戶每月可領2千至8千元，補貼期限1年，預計有50萬戶受惠。

➤國旅振興補助

7月15日至12月15日，自由行旅客在周日到周四入住合法旅宿，每房每晚最多可折1300元；15人以上旅行團，旅遊天數2天1夜以上，每團可補助2萬元。另平日去主題樂園玩，最高可享票價3折優惠。

健保投保上限調升。（報系資料照）

➤健保投保金額調升

衛福部修正「全民健康保險投保金額分級表」，將投保上限自18萬2千元調高至21萬9千5百元，自7月1日開始實施，估計會有13.7萬人受影響，每人每月需多付116至1939元。

➤食安5新制

5項食安新管理規定7月1日上路，包括脂肉品名須標示「注脂」，並加註「僅供熟食」等提醒語；未來非健康食品不能用「健康」字樣作品名，以免誤解。二氧化碳、果膠、關華豆膠、刺槐豆膠等，將從一般食品原料轉為食品添加物管理。

此外，阿勃勒果實不得作為食品原料使用；明訂食品安全監測計畫的內容項目，包含流程及危害分析、作業標準程序、內部稽核、供應商管理與教育訓練。

➤北市機車停車採無紙開單

台北市7月1日起推動路邊機車無紙化開單政策，機車族上網登錄車號，路邊停車收費將改為「簡訊通知」；在9月30日前綁定，每筆停車費可折抵5元，使用非現金支付的方式可再折5元。

➤新北市租屋強制裝住警器

新北市7月1日起供人留宿的租賃場所與住宅、違章建築與曾發生火警的建築物，通通都要強制安裝住宅用火災警報器（住警器），違者開罰6千至3萬元。而租屋網站上架房屋時也須標明是否有裝住警器。

➤新版國際駕照封面上路

國際駕照封面將於7月1日起加註「TAIWAN」標誌。此外，國際駕照其他格式內容並未改變，民眾無須重新申請新格式，未逾期的舊版國際駕照仍可繼續使用。