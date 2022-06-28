透過元宇宙技術，建構多人即時互動，實現跨校、跨國、跨社群的教育場景。（國立臺灣海洋大學提供／張志康基隆傳真）

國立臺灣海洋大學與XRSPACE未來市股份有限公司28日宣布攜手打造全球第一所 GOXR 海洋元宇宙大學。海大校長許泰文表示，透過元宇宙技術，規畫系列語言學習、數位創作及各系所特色應用元宇宙課程，培養海大學生科技應用實力。海大攜手 XRSPACE 以海洋永續為目標，共同創造跨越國界的海洋教育新局。

許泰文表示，XRSPACE董事長周永明，是海大電機系74級畢業的傑出僑生校友，深耕元宇宙這個領域，他認為透過元宇宙的應用，可以進一步模擬離岸風機、海洋能發電機等運作，對於海洋能的研究開發，非常有助益。

周永明則指出，元宇宙是未來的互聯網、也是未來與人們生活息息相關的場域，也是可見未來科技最重要的轉向。透過與海洋大學合作，除創建元宇宙學習空間外，海大學生也能實際透過參與元宇宙建置與各類活動，理解元宇宙技術及其應用內涵，藉此培養海大學生科技實力。

周永明也指出，教育其實是是元宇宙實踐的最好場域，旗下GOXR元宇宙技術平台，整合多種新型虛實相融應用科技，透過 3D 虛擬空間互動技術，建構多人即時互動的海洋大學校園元宇宙場域。藉由多人即時互動技術，實現跨校、跨國、跨社群的獨特社交性。

除在教育層面外，海大社團學生可利用多人元宇宙互動交流空間，舉辦各類社團活動、跨校聯誼、交流研習等學生活動。海大學生也將有機會與 XRSPACE 產學合作，至新創企業學習相關元宇宙技術，雙方攜手積極培育具海洋人文素養與社會競爭力的人才。