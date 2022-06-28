張雅芳害怕疫情影響女兒，每天回家才敢上廁所，健康竟亮起紅燈。（張雅芳提供）

理財也理健康的資深媒體人張雅芳，接下年代MUCH全新節目《樂活so much》主持棒，未來將在節目中與專家們探討許多不同風格的議題。主播、主持工作多年的張雅芳透露，雖然常在健康節目中聽專家分析，但當她生平第一次出現泌尿道感染還是驚慌失措，「昨晚還好端端的怎一夜之間豬羊變色，早上起床如廁，竟排血尿，且疼痛加劇立刻衝去醫院集尿」，辛苦的過程也讓人心情低落到覺得人生像到了盡頭。

張雅芳透露，自本土疫情爆發以來，擔心疫情影響自己和女兒，所以張雅芳將憋尿功力發揮到淋漓盡致，直到回家才敢安心解放，沒想到這樣的生活模式也讓她身體亮起紅燈，某血尿事件虛驚一場，所幸及時服藥後狀況好轉，醫生也叮嚀她必須改善NG的生活方式，經過這次「血的教訓」，張雅芳感嘆：「女兒也上了一堂震憾教育，賽翁失馬焉知非福，和女兒的感情卻更『血濃於水』了」。

在這後疫情時代中，很多人體悟到免疫力才是健康關鍵，她也感恩的說：「很開心《樂活so much》能夠邀請到許多專家達人和我們一起在高通膨壓力的日子裡，如何趨吉避兇聰明快樂幸福過生活！」。張雅芳也跟上近期當紅電影《捍衛戰士：獨行俠》的風潮，不僅被劇情深深感動，更被「阿湯哥」30年的不老容顏所迷倒，更笑說我們這些影迷都變成什麼樣子了！」，話說「吃」可以決定你是什麼樣的人，希望每一個人都有自己健康的「捍衛戰士」！更多《樂活so much》精彩內容請鎖定6／28日起，周一至周五下午4點於年代MUCH38台首播，上午10點重播；6／29日起壹綜合下午4點首播，上午9點重播。