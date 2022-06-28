金山區在地考照7月18日開始報名。（金山區公所提供）

新北市金山區公所為服務在地民眾，8月17日將於金山區運動休閒廣場辦理機車在地考照。凡年滿18歲設籍金山區、萬里區的居民，皆可報名，報名期間為7月18日至22日，民眾須攜帶體檢合格駕照登記書1張、1吋半身大頭照3張、身分證正反面影本及報名費250元，至公所1樓服務台報名。金山區名額100人、萬里區20人，額滿即停止受理。

金山區長廖武輝說，往年公所辦理機車在地考照，民眾熱情參與，有限的名額往往都在1周內就報名額滿，故每年都排除萬難積極地向台北市區監理所基隆監理站爭取辦理在地考照服務。提醒要報名的民眾盡快進行體檢，以免錯過一年一度的在地考照活動。

金山區公所表示，今年區公所同樣安排機車教練於8月12日至16日晚間6時至9時，在運動休閒廣場路考場地實施路考輔導，應考人可多加利用。民眾使用路考練習場時請自備合格機車，配戴安全帽，並由已有機車駕照之親友陪同前往。