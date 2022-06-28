澎湃新聞28日報導，2022年聯合國海洋大會於6月27日至7月1日在葡萄牙里斯本舉行。中國政府特使、自然資源部總工程師張占海率團與會。中國代表團參加了全會和互動對話議題會，主辦主題為「促進藍色夥伴關係，共建可持續未來」邊會，並合作舉辦「加強科學合作，支撐國家海底區域環境管理計畫的制定」、「海洋空間規畫促進藍色經濟發展：太平洋地區的機遇」等邊會活動。

聯合國海洋大會是海洋可持續發展領域最重要的國際會議。本次大會由葡萄牙和肯亞政府共同主辦，主題為「擴大基於科學和創新的海洋行動，促進落實目標14：評估、夥伴關係和解決辦法」。大會將在會議結束時通過成果文件——《2022年聯合國海洋大會宣言--我們的海洋、我們的未來、我們的責任》。

中國代表在全會發言中高度評價本次大會聚焦以科學和創新為基礎尋求解決方案，推進聯合國2030年可持續發展議程的實施。圍繞目標14，闡述了中國政府注重對人與海洋關係的系統認知，注重規畫引領和制度保障，注重探索基於生態系統的治理模式和實踐路徑，注重為海洋可持續發展提供公共產品、促進合作。

中國政府願與世界各國加強合作，攜手應對挑戰，為全球可持續發展作出新貢獻。倡議國際社會進一步深化對海洋生態系統的科學認知，維護生態系統健康和生物多樣性；進一步強化海洋領域應對氣候變化的有效措施，提高緩解和適應能力；進一步加強對發展中國家特別是小島嶼國家的援助，增強其可持續發展能力；進一步加強全球合作與夥伴關係，強化執行舉措和協同行動。

為響應大會對自願承諾的號召，中國政府提出多項承諾，包括：實施海岸帶保護與利用總體規畫，確保自然岸線保有率不低於35％，未來5年實施31個海岸帶和海洋生態系統保護修復工程；逐步增加海洋衛星遙感公共產品供給，提供多種海洋災害預警服務；推進海洋能、海水淡化等新興產業發展；支持實施「全球海洋碳負排放」大科學計畫；通過「一帶一路」倡議和全球發展倡議持續向開發中國家特別是小島嶼國家提供援助；支持建立全球藍色夥伴關係合作網路，為聯合國「海洋科學促進可持續發展十年」計畫貢獻中國行動和成果等。

此次會議是聯合國第二次舉辦海洋大會，首次會議於2017年在紐約聯合國總部舉行。