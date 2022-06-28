年底的九合一選舉，各政黨布局越顯清晰，縣市長人選名單陸續出爐，其中在新北市長方面，盛傳綠營將推出立委羅致政挑戰現任市長侯友宜。不過媒體人黃揚明爆料，羅致政目前在民進黨高層眼中僅是備案，目前正努力協調無任所大使林佳龍選新北。

黃揚明今（28）日在臉書表示，民進黨選對會將在今晚開會，除了總統府副祕書長李俊俋可望投入嘉市選戰外，彰化縣應會提名立委黃秀芳，至於各界關心的雙北市長提名，雖然還沒正式進入選對會討論，但傳出綠營高層傾向徵召陳時中，並努力協調林佳龍出戰新北，而羅致政僅是林佳龍拒絕的備案。

對於前副總統陳建仁被封為黑馬，拱他參選北市一事，黃揚明認為實際上的目的不是在拱陳建仁，而是在挺副總統賴清德，避免未來總統黨內初選時可能發生競爭。

黃揚明指出，近日賴清德在許多縣市與黨籍議員參選人一同掛上看板，結果民進黨內出現異音，有不具名幕僚質疑賴清德此舉是將各地縣市長、縣市長參選人當成塑膠，「可見，民進黨內挺賴、反賴的氛圍已逐漸成形。」