亞系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，AMD新品AM5晶片組在測試期間出現問題，預計新款桌機產品的推出將推遲1-2個月，故重申祥碩賣出評等、目標價1050元。

亞系外資表示，根據供應鏈消息指出，新品(AM5晶片組)在測試期間遇到外圍組件問題，目前正積極嘗試解決中，故預計AMD新款桌機產品的推出將推遲1-2個月，故重申祥碩賣出評等、目標價1050元。主要是因祥碩的營收仍重度依賴AMD晶片組，假設AMD在下半年無法快速解決這些困難，則會對祥碩造成影響。

亞系外資表示，AMD計畫在第三季度推出其新的AM5晶片組，Ryzen7000是第一個採用該平台的桌面處理器系列。AM5設置為支持DDR5內存、PCIe 5.0和高達170W的TDP，相較於上一代AM4為142W。供應鏈傳出，因AM5晶片組的指令集設計和外圍組件，使得AM5晶片組可能導有過熱問題，這些仍需解決，此可能會導致AM5的發布延遲1~2個月。

亞系外資表示，調查顯示，目前有一些下游客戶已經考慮在CPU項目中停止採用AMD的設計，如果AMD無法解決設計問題，祥碩下半年營收恐受到影響。