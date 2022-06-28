邱男與集團手下移送橋頭地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查扣現金23萬7950元、存摺、提款卡、本票等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄刑事警察大隊日前破獲23歲邱姓男子為首共5人詐騙集團，邱男等人利用臉書發求職訊息，誆稱「出去玩還有錢拿」，誘騙被害人應徵，再將其軟禁並用帳戶來移轉金流，直到變成警示帳戶後再放人出去。警方循線比對下，鎖定邱男5人，於22、23日於台南、桃園兩地將人逮捕歸案，經查金流高達3000多萬。全員依《違反組織犯罪條例》、妨害自由等罪移送橋頭地檢署偵辦。

高雄刑大利用165平台，得知3月底開始有多起受害人筆錄，第一起為沈男看臉書時，發現有求職廣告，並寫到「出去玩還有錢拿」，令沈男心動應徵，先從指示開銀行帳戶後，再相約到台南某夜市碰面，剛開始邱男等人裝作平易近人的模樣，等到沈男上車後，性情瞬間大變，要求沈男交出手機與帳戶，並將他押至汽車旅館等地，軟禁約兩個禮拜。

沈男軟禁期間，邱男利用沈男手機通話紀錄，得知沈男與陳姓女子常聯繫，便請沈男致電陳女，邀請一同「上班」，而陳女也如期赴約，下場也慘遭軟禁，與沈男一同關在六龜某民宿，帳戶凍結後才放出。

警方根據被害人提供線索，循線追查下鎖定邱男等5人，於22、23日在台南、桃園兩地逮捕所有集團人員，查扣現金23萬7950元、存摺、提款卡、本票等證物。

據了解，邱男為收簿手首腦，負責指揮手下21歲林男、21歲顏男、28歲廖男、24歲曾男分工，林、顏負責收簿；廖、曾負責看守，分工縝密如小型公司。目前遭詐騙受害人多達22人，初步統計匯入金額高達3000多萬。全員依《違反組織犯罪條例》、妨害自由、恐嚇、詐欺等罪移送地檢署偵辦。