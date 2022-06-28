民進黨徵召衛福部長陳時中參選台北市長態勢逐漸明朗，民眾黨立委蔡壁如今天分析，從陳時中開始淡出每天的防疫記者會，可以看出陳時中參選台北市長的可能性相當高，但相信台北市民具有辨別優劣的能力，如果陳時中決定放下防疫跑去選舉，那麼陳時中過去2年多來的防疫成績就會被拿來檢視。

針對陳時中參選台北市長箭在弦上，蔡壁如表示，參選是每個人的權利，這是民主國家可貴的珍蒂；不過，檢視疫情爆發兩年多來時間，從第一年的缺口罩、缺血氧機、缺疫苗、花蓮有民眾跑著搶疫苗殘劑跌倒的畫面瀝瀝在目，到今年的缺快篩試劑、第一線打仗的醫護缺津貼，防疫物資樣樣缺。

蔡壁如孩提到近期黑心快篩試劑問題，指揮中心開了缺口，讓黑心廠商大賺疫情國難財，只要有關係，連小吃店、賣碳粉匣的，都可以進口醫療器材，如果沒有關係，郭台銘、慈濟、台積就要感謝政府同意協助進口疫苗。

今年Omicron病毒大爆發，每天確診光是死亡人數就超過百人，期間發生的24小時內火化、多名國人還來不及送醫就死亡，還有至少17個兒童來不及長大，就死在這場疫情，1922通報系統不靈，導致的恩恩爸事件等，相信到了年底選舉，不管民進黨如何會選舉、如何操弄網軍帶風向，曾經發生過的事實，不會被遺忘。

蔡壁如強調，他相信台北市的選民，具有辨別優劣的能力，一定能選出他們心中最佳台北市長，是會做事、有遠見、能為台北人繼續創造城市光榮感的台北市長。這點，她對黃珊珊很有信心，台北市民，很挑的。