電價結束連8凍，昨（27日）電價費率審議會決議，工商用電大戶電價調漲15%，千度以下用戶、小商家及內需產業不調漲，在兼顧民生的狀況下反映發電成本。然而調漲大戶電價卻讓工商團體一片哀號，引起網友們熱烈討論，沒想到許多人卻認為，工業用電有補貼還比民生用電便宜，調漲一點不過份，且如果真的想要重啟核電，應該要針對該議題多表態。

審議會決議，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15％，但內需產業農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97％（1272萬戶）也不調漲，上述方案核算為整體平均電價後，漲幅為8.4％，此調整方案將由7月1日開始實施。

由於電價調漲以大戶為主，工商團體紛紛跳腳，中時報導，商總主席賴正鎰直呼「太驚人！以為電視字幕打錯了」三三企業交流會理事長林伯豐則說，只漲大戶是「處罰」、「處分」，此舉也顯示先前能源政策錯誤，他也建議要乾淨的能源政府不能放棄核電。

話題引起Yahoo新聞討論區的網友們熱烈討論，沒想到許多網友卻有不同看法，「這些用電大戶過往享受比民生更便宜的電費，賺的錢也是放自己口袋裡，漲你電價只是實現一點點公平好嗎，不然一起按照民生用電標準計價好不好」、「公投的時候噤聲，現在想翻盤？？？異想天開」、「重啟核電勢在必行，世界趨勢」、「使用者付費很正常啊，工業用電比民生用電便宜太扯了吧。」