推動循環永續、延續產品生命，eslite hotel誠品行旅首度攜手台灣百年羽絨企業合隆羽藏，以及2020東京奧運中華代表團進場戰袍服裝設計師 JUST IN XX周裕穎，以實際行動實踐在飯店場域內的全循環，以資源回收再造與產品生命週期延伸為主要命題，使用合隆羽藏從旅宿業回收的花布羽絨被與生產邊角料，藉由永續時尚設計師周裕穎的巧心設計，讓這些即將被淘汰的商品以時尚環保的嶄新姿態重回飯店，並以坐落於城市後花園的誠品行旅為啟程站，打造出全台首間「羽後新生｜永續漫遊」主題客房，自7月1日至7月30日，限量30間，每晚8,800元起。

旅宿業在永續的道路上，除了減少使用拋棄式備品，為了維護住宿品質而定期汰換的羽絨被枕，在退役之後其實也有重獲新生的可能！台灣百年羽絨企業合隆羽藏，為了實踐飯店場域內的全循環，在台灣設計研究院的輔導下，與永續時尚設計師JUST IN XX周裕穎合作，為二手花布羽絨被找到全新面貌，今年３月於《The Spiral 轉不轉-循環設計展》中，首度展出由再生羽絨衍伸出的永續概念單品，包括沙發、眼罩、地墊、拖鞋等。7月份更將循環永續單品落實到飯店場域，實現從旅宿業淘汰再回到旅宿業的全循環的概念，首站即由建築師伊東豊雄所設計的綠建築－eslite hotel誠品行旅出發，打造首間「羽後新生｜永續漫遊」再生羽絨主題房。

此房型使用再生羽絨與邊角布料進行設計改造，其中再生羽絨來自合隆羽藏長期從日本旅宿業回收的羽絨花被，遵循GRS認證回收標準，經過拆解、分級、拼裝、水洗，並經過130度高溫蒸汽消毒清潔等嚴格繁複的流程而誕生；邊角料則是工廠生產中不足做為完整商品的剩餘布料，透過永續時尚設計師周裕穎的創意，翻轉出全新客房時尚備品。設計過程中，除了必須根據布料顏色的屬性分配到適合的商品上，同時也必須考量殘布數量，透過編織、拼接等技法混搭出獨一無二的永續單品。

「羽後新生｜永續漫遊」主題客房整體視覺由設計師延續羽絨的純白色系，營造輕柔舒適的感官饗宴，輔以粉色、藍色系的印花布料點綴，透過不對稱的拼接手法，裝飾於房內的床頭板、燈罩、花器及抱枕，看似兩款截然不同的花色布料，經過設計師周裕穎的拼貼後，碰撞出浪漫柔美的溫暖氣息。

此外，設計師更應用編織手法並填充再生羽絨，創作出萬用地墊、面紙盒套，蓬鬆柔軟的觸感，展演宛如漫步雲端般的夢幻享受。坐落於床緣前方的純白色沙發，更是合隆的工匠職人精心打造的羽絨沙發套，讓旅人不論或坐、或躺、或站，都能擁有雲端般的輕奢享受，房內瀰漫的清新香氣，則來自床頭展示的黑茶空氣擴香，秉持著相同的永續循環理念，擴香瓶器不僅使用再生玻璃承裝，就連擴香枝都採用天然龍柳枝，為主題房增添氣味上的五感體驗，讓旅人彷彿置身大自然之中。

除了親自感受JUSTIN IN XX設計師周裕穎精心製作的永續單品，也將循環理念創意翻玩，打造獨一無二的旅人獻禮。凡入住「羽後新生｜永續漫遊」主題客房的旅人，將可獲得由合隆羽藏與JUSTIN IN XX設計師聯名研發的時尚手提背袋與感溫羽絨眼罩，此兩項贈禮運用誠品行旅汰換的舊制服布料融入再生花布，為舊制服再創生命力，其中時尚手提背袋經過職人細膩的手工車縫技藝，拼接出獨家口袋版本，提把部份更揉入創意思維，可於拆解後隨身攜帶並運用到各式提袋中。

感溫羽絨眼罩則運用再生花布填充再生羽絨，呈現細緻奢華的舒眠體驗，後方的綁帶也結合誠品行旅制服的千鳥格布料，為晚安時光賦予全新的時尚面貌，其更皆具紡研所ECOT的認證，每個眼罩皆有標示獨家序號，從生產端開始記錄原料旅程，當不再使用時，也能透過回收再度進入循環系統，達到永續循環的目的。