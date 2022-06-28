「UNIVERSE教育元宇宙3D互動虛擬教學平台」展示畫面。（李奇叡攝）

新北持續推動數位學習，新北教育局今（28）日於錦和高中辦理「新北市智慧學習典範學校授證、ViewSonic合作儀式暨Google學習手冊發表活動」，選拔出錦和高中等16所學校做為典範學校，擔任智慧學習領頭羊，並和ViewSonic公司簽署合作意向書，打造全球首座元宇宙教學城市。

新北教育局表示，目前新北針對教育部所提出的「生生用平板」計畫，已經購置8萬2000台平板並全數配發至全市384所學校，預計有40萬名學生、2萬5000名教師受惠，而錦和高中等16所典範學校，將引領各級校所落實智慧學習。

教育局長張明文指出，新北目前是全國平板數量最多的縣市，教學支持與學習支援對各校而言非常重要。據了解，有些學校10年前就開始推動數位學習，張也提到，錦和高中等16所學校，就是深耕數位學習多年，除了校內推廣數位教學成效卓著，也常到各縣市進行教學示範或演講，擴大數位學習的影響力。。

另外，新北市領先全國推出「Google for Education 學習手冊」，並宣布與ViewSonic公司簽署合作意向書，透過「UNIVERSE教育元宇宙3D互動虛擬教學平台」，打造元宇宙教學城市，打破時間地點限制，讓師生隨時隨地都能線上互動、教學。

教育局指出，目前該平台已成功應用在龍埔國小，未來會持續推廣，希望讓更多學校升級為智慧數位校園，打造真正「學習不中斷」的教育環境，開啟未來教育新面貌。