台灣運彩 xT1 聯盟今天公布年度最佳第六人獎項，臺中葳格太陽人氣洋將塔克（Anthony Tucker）季中加盟後一改獨霸球風，甚至甘願從替補出發，稱職扮演第六人角幫助球隊在下半球季打出佳績，獲得媒體及球團一致認同，獲選 2021-22 球季年度最佳第六人。

今年 2 月 9 日塔克加盟太陽，當時總經理汪蔚傑直言，「天上掉下來的禮物！」結果塔克確實沒有辜負汪蔚傑的期待，迅速融入太陽團隊打法，即使是替補上陣，表現依舊是先發級水準，讓人見識到「塔克老師」的身手，也在太陽掀起「上課啦」熱潮。

塔克在元年球季例行賽共出賽 18 場，全都是替補上陣，平均攻得 20.7 分、6.9 籃板、5.8 助攻和 1.3 抄截，成為太陽陣中最恐怖的板凳暴徒，頻頻開班授課的出色演出，幫助太陽在下半季打出 13 勝 5 敗佳績，強勢問鼎年度最佳第六人。

塔克精彩表現，讓他在競逐年度最佳第六人的獎項難逢敵手，無論在媒體票選或球團票選都囊括多數的第 1 名選票，本季年度最佳第六人獎項由專業籃球媒體工作者和球團代表共同選出，票選權重分別為 9 比 1，共有 34 位專業籃球媒體工作者和 9位球團代表參與票選，塔克最終在媒體票選一舉拿下 29 張第 1 名選票，球團票選也獲得 7 張第 1 名選票，經過加權計算後輕取高雄全家海神洋將霍爾（Ferrakohn Hall）、台灣啤酒英熊朱億宗等熱門候選人，輕鬆凍蒜。