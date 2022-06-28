北市府持續查緝非法旅宿，就是俗稱的日租套房，北市觀傳局表示，2021年裁罰144件創歷史新高，今年截至5月底已裁罰93件，與2021年同期相較成長逾5成，也呼籲若不慎入住日租套房，可提供訂房資料與付費證明等，申請1案1萬5000元的檢舉獎金。

觀傳局表示，近期不少案例有「一年中僅少量次數出租」、「新加入訂房平台刊登出租」或「僅於建物契約空檔期間進行短期出租」者，遭到查獲後，至少遭罰10萬元以上罰金。

觀傳局說明，日租套房2021年已裁罰144件、裁罰1459萬元，裁處件數創歷史新高，今年截至5月底已裁罰93件，裁罰金額942萬，與2021年同期相較，成長超過5成。

觀傳局也提供檢舉獎金數據，自2020年3月檢舉獎金辦法上路至2022年6月中，受理有效檢舉獎金為182件，已裁處148件，已發檢舉獎金97件，合計發放145萬5000元。

觀傳局指出，有受罰業者表示短租為不動產出租一環，其短租並無旅館業經營意向等，進而向北市府提起訴願，其後因為事證屬實遭北市府駁回訴願。

觀傳局說明，以日、周等期間出租不動產供住宿、休息，即為發展觀光條例所認定的「旅館業」，不論經營次數或收入多寡，採一案一罰，並無減免罰款額或不罰空間，因此提醒建物於出租前，務必注意相關法規。

觀傳局呼籲，日租套房常有訂房後卻不能退款的消費爭議，返國民眾入境時，應選擇合法防疫旅館，權益才有保障。不慎入住日租套房者，可將訂房資料與付費證明及屋內照片等，向觀傳局申請檢舉獎金，經行政程序裁處業者並收繳罰款完成後，給予1案1萬5000元的獎金。