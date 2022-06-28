小Call自曝在向老公討抱時，都會被對方推開！（八大提供）

莎莎（右）於《WTO姐妹會》中分享與男友甜蜜相處妙招。（八大提供）

《WTO姐妹會》以「老公為何總是說不聽」為題邀各國新住民分享自身經驗。（八大提供）

八大綜合台《WTO姐妹會》以「老公為何總是說不聽」為題，邀請在台灣的新住民分享與另一半相處方式；小Call自曝在向老公討抱時，都會被對方推開！她說：「我不會問我老公為什麼愛我，只是有時候會問他說你想親我嗎？」卻是聽到「沒有。」的回應，甚至有時候晚上睡覺時，老公還會對她說：「妳可以睡過去一點嗎？很熱！」一番話讓小Call聽了很受傷，蕭景鴻（阿弟）的老婆Mei則是心有戚戚焉，告訴小Call不要做吃力不討好的事，也抖出自己被另一半潑冷水的經驗，「我就曾經在很胖的時候穿性感睡衣給老公看，想不到老公竟回我『請自重』。」

來自智利的芭蒂指出，老公習慣性把「妳有看到我那個什麼放在哪裡嗎？」掛嘴邊，令她覺得討厭，透露智利人的應對方式就會摸摸自己的口袋表示沒看到後，就不理對方，藉此讓對方知道自己的東西要自己找。主持人莎莎感同身受，自己也有一套妙招對付男友，「就是裝沒聽到後，對方就會自己去找了，過一下再回應說你剛剛說什麼，我沒聽到，不好意思。」Mei也贊同表示：「很多老公結婚後，都莫名其妙像領了殘障手冊。」

來自大陸的凌晨就向節目中的專家詢問：「為什麼我老公常在說等一下之後就會去廁所，而且一待就會待很久？」郭彥均開玩笑說：「你們家廁所的窗戶是不是可以爬出去？」專家則解釋此現象其實是一種「焦慮」的狀態，一句話竟遭現場的人妻不認同，莎莎、郭彥均忍不住開玩笑說：「我們要不要保護專家啊？!」《WTO姐妹會》每週一至周五晚間11點於八大綜合台播出。