行政訴訟堅實第一審新制，包括行政訴訟法、行政訴訟法施行法、行政法院組織法、法院組織法及法官法等5部法律修法，今年6月22日總統已公布，司法院定自明年8月15日施行，未來高等行政法院增設「地方行政訴訟庭」且透過「巡迴法庭」、「線上起訴」、「遠距審理」等配套措施，兼顧人民訴訟便利性。

本次修法重點，地方行政訴訟庭將集中受理原由各地方法院行政訴訟庭審理之事件，並透過「巡迴法庭」、「線上起訴」、「遠距審理」等配套措施，兼顧人民訴訟便利性；整通常訴訟程序管轄範圍，將訴訟標的150萬元以下之稅捐、罰鍰或其附帶之裁罰性、管制性不利處分、其他公法上財產關係訴訟，以地方行政訴訟庭為第一審管轄法院，高等行政法院｢高等行政訴訟庭｣審理是類事件之上訴抗告事件。

另強化最高行政法院法律審功能，搭配漸進擴大強制律師代理、採行促進訴訟程序及替代裁判之紛爭解決機制、便利原住民或部落接近使用行政法院、弱勢兒少及身心障礙者近用司法權益、防杜濫訴等配套制度。