前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，念過經濟學的人，都知道亞當斯密在十八世紀譬喻自由市場的名言，An invisible hand（一隻看不見的手），理論上價格應該是隻看不見的手，在自由市場自由運作自然產生的結果。

電力的價格，眾所周知，攸關民生，與工商生產成本，不能直接應用自由市場的那一套，因此才有電價審議委員會的存在，6月27日電價審議會召開臨時會，大致如經濟部高層所預測，媒體多以「電價平均漲8.4％，住宅用電在千度以下者不調」為標題，但97％的住家不動，小商家、小工廠也不受影響，簡單的說，只有工商用電大戶，受到電價變動的衝擊，從這場電價調整的劇本，可以看出最終指導原則，是在爭取代表多數選票用電戶的好感，以避免對年底選舉的負面影響。這到底是可見的手？還是看不見的手？

陳冲指出，台灣電價偏低，全世界倒數，從學理看，欽定價格，如低於市場均衡價格，就是一種變相補貼，問題是誰補貼了誰？以本周的補貼論，已不絕於途，例如內政部300億元的房租補貼、農委會的石斑魚補貼等，基本上補貼都來自全民，簡言之，係使用民脂民膏，降低市場的價格。

電價在過去四年，凍漲八次，不僅未能節約能源，而且還扭曲資源分配，甚至累積了一次調足的壓力；去年聯合國COP26氣候變遷會議後，各界都了解不論由能源成本、節能減碳、乃至淨零永續，整體調漲，是以往低電價假象的必要代價，例如家庭用電700度以下，小幅調漲；700度以上，一律調漲反映成本，但可分段/分層調整，減少衝擊，才能使用者付費，也多少可以導正用電人的態度。

陳冲指出，政府的難處，可能在面對二次戰後的最大通膨，去年九月起，全球都鬆口，承認通膨的威脅，唯獨台灣主計總處及央行仍矢口否認，媒體至少三次引述本人去年十月至今年一月有關通膨已來的呼籲，可惜當局堅定不予承認，3月29日新世代金融基金會發表「看不見大象也要摸象」一文，要求政府不但要面對通膨，而且對CPI的指標項目，也應檢討調整，以反映人民感受、社會實情，當時主計處以去年CPI1.97％低空閃過為說詞，今年前五月3.04％的CPI，比下有餘而自滿，問題是CPI冷冰冰的數據，真能反映實際上的通膨現象？查價又是否確實？

據說，工商界在電價審議會議上，還表達對供電不穩、缺電、跳電、降壓風險的顧慮，其中自然是對遽而廢核政策的疑慮，風電太陽能作為基載的不安，這些都應該與能源管理法（能源端）、氣候變遷法（排放端），乃至高唱入雲的Net zero2050，合併考慮，看看能否真自圓其說？

陳冲指出，電價審議問題，雖然自說自話又過一關，但再一次暴露不尊重市場功能的宿疾，電價應該是Invisible hand的結果，不幸的是，選舉才是Visible hand的目的。