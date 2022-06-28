中秋節不僅是親友歡聚團圓的日子，更是餐飲業的年度重要檔期，台北文華東方酒店搶攻中秋送禮與自食商機，推出4款禮盒滿足不同需求，即日起開始接受預購並祭出早鳥優惠，8月14日前預購付款，可享88折。

台北文華東方酒店每年推出兼具實用與時尚的典雅月餅禮盒，企圖引領食尚，今年限量推出四款精緻唯美的中秋月餅禮盒，以嚮往旅行為設計主軸，結合酒店專屬扇子的蝴蝶翩舞圖騰，以及酒店歐式建築美學與大廳孔雀彩繪玻璃的意象，秉持並落實文華東方酒店集團永續環保理念，融入收納巧思，設計可重複利用的貴氣禮盒，細緻優雅地呈現吉祥富貴的意象，展現獨樹一格的極致品味。

台北文華東方酒店今年推出的4款月餅禮盒分別為：每年供不應求的米其林一星雅閣中餐廳招牌限量手工奶黃月餅六入2,280元，經典可口的廣式月餅六入1,880元，以及今年特別推出的單入獨享廣式月餅520元。另外由行政西點主廚趙崇曦也巧手打造限量888盒的精品級創意巧克力月餅六入3,880元。8月14日前，預購付款廣式、奶黃、巧克力中秋月餅禮盒可享88折早鳥優惠（單入廣式月餅恕不適用）。文華餅房亦推出鳳梨酥、桂圓酥及禮籃等多樣選擇，滿足賓客多元送禮需求。