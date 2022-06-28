立法院副院長蔡其昌說，烏溪伏流水第三期工程完工後，未來台中彰化雙向送水管每日最大送水量可達20萬噸，這對台中來說是非常大的水源挹注。（馮惠宜攝）

為解決台中大里及霧峰等地水壓不足困擾，立法院副院長蔡其昌28日邀集立法委員何欣純、林靜儀以及經濟部水利署總、自來水公司等單位前往霧峰光明路會勘烏溪伏流水第三期工程，並承諾爭取新台幣35.5億工程總經費，盼行政院能盡快核備，讓台中市民免於缺水、限水之苦。

台中屯區位處大甲溪供水系統末端，加壓供水後管線不堪負荷恐導致自來水管爆裂；為解決此問題，蔡其昌28日邀集立法委員何欣純、林靜儀、經濟部水利署總工程司林元鵬、農委會農業試驗所副所長蔡致榮、台灣自來水公司副總經理李丁來、台中市議員林德宇、李天生等人前往會勘，爭取台幣35.5億進行烏溪伏流水第三期工程。

蔡其昌表示，過去台中的供水都來自北台中的鯉魚潭跟石岡水壩，他和何欣純、林靜儀等人爭取烏溪伏流水第三期的工程已經許多年，希望透過伏流水的收集，串接雲林、彰化的水源開發，從現在開始超前部屬，才能避免台中缺水、限水的問題。

蔡其昌也說，這項工程完成後，未來台中每一天的儲水量約可達到每日用水的10～20％，台中彰化雙向送水管每日最大送水量可達20萬噸，這對台中來說是非常大的水源挹注，這項工程浩大，希望行政院能夠盡快核定計畫，讓台中市民免於缺水、限水之苦。

何欣純表示，去年大旱，太平跟大里是台中最缺水的地區，他與行政院、經濟部討論許久，希望能找出一個方式來改變目前台中的供水系統，以穩定南台中供水量，所以才會有這個伏流水的三期計畫，也希望自來水公司盡力協助。

經濟部水利署總工程司林元鵬表示，此次計畫總經費為新台幣35.5億元整，將利用烏溪伏流水第三期工程，將烏溪伏流水擷取後以4個方向管線分送至烏日-大里送水管，預定民國117年可完成。