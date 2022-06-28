受到疫情影響，指揮家呂紹嘉原本要在5月帶領國家交響樂團演出的布魯克納第五號交響曲，總算要在本周末登場，呂紹嘉形容，布魯克納的音樂有如運行在特殊的時空，像是桃花源，裡面有個美不勝收的世界。

呂紹嘉今年在5月12日獲頒第41屆行政院文化獎，當時他致詞時表示，希望國內交響樂團能更進一步建立自己的「主體性」、「自覺性」，國人能對自己樂團更多點「自信心」。

呂紹嘉表示，那樣的自信心是出自於對自己的了解，「認知自己在世界中有著不卑不亢的地位。在我成長的年齡，我們演奏西方的交響樂是尚處於要急起直追、奏什麼要像什麼的被動弱勢氛圍中，但我覺得這樣的思維可以改變了。」

呂紹嘉表示，此刻要思考的是，除了持續對西方經典的深刻探索外，「如何能以自己的聲音，去豐富這來自西方世界的世界文化資產，化被動為主動。我非常期待有一天，台灣的樂團自信地以具特色的國人作品迎向世界，及對西方經典作品透徹了解又自成一家之言的詮釋獲得國際肯定，並成為普遍國人的驕傲。」演出將於7月1日於台北國家音樂廳登場。