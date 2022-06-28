長虹(5534)今(28)日舉行股東會，高齡超過81歲的董事長李文造首次缺席股東會，由兒子李耀中主持。李文造現身於會後並說道，受到烏俄戰爭、打炒房、升息、疫情等因素干擾，房市將量縮價緩漲，但只要戰爭結束或疫情趨緩，量能就會回來。

過去1年營造成本漲幅逾3成、材料漲5成，李文造表示，什麼都漲及工他難找，這種情形下，房價不太可能跌。至於長虹推案模式是否會改變？他則說，全部預售完才開工，未來成本變數太高，將維持邊建邊售方式，保留調整價格的彈性，以往公司會提早交屋，現在將盡量趕在期限內交屋，避免產生發糾紛。

長虹在台中、彰化、新北市、台北市等共約13個建案正在規畫、申請建照中，預估未來將共有1500億的案量。李文造指出，未來5年的案量已準備好，加上土地的地點位置都不錯，預估明後年長虹業績將恢復明顯成長，以後表現可望「一路長紅」。

長虹今年可銷售案，北市「長虹雲端科技大樓」約50億成屋銷售中；豪宅北市「帝璽」、台中「長虹天擎」一期採邊建邊售，可銷物件已剩下個位數，未來約有60億營收將入帳。另外，林口「長虹交響苑」、北市「忠孝詠吉」、新莊「長虹Park32」、新店央北「央泱長虹」等9案正在興建中，將待完工交屋認列入帳。