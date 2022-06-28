籃網球星厄文（Kyrie Irving）的合約風波暫息，他最後決定行使球員選擇權留隊，保住他的3650萬美元。即使如此厄文還要發表冠冕堂皇的幹話，讓《紐約郵報》專欄作家瓦卡羅（Mike Vaccaro）非常不滿，痛批厄文「突破恥度的下限」。

厄文先是以球員選項來要脅籃網給予頂薪續約，一旦他放棄球員選項就會成為自由球員，籃網什麼也得不到。籃網仍不願意續約，同意讓厄文「先簽後換」尋找新東家，結果出去兜了一圈，只有湖人可能以中產階級條款（600萬美元）收留他。簡言之厄文是走投無路才選擇續留，他卻大剌剌表示：「普通人維持世界運轉，敢於與眾不同的人帶領我們走向明天。」

瓦卡羅諷刺說：「就算是以厄文的為人，這還是難以想像。敢於與眾不同的的意思是我想要硬擠出去但發現外頭只有600萬美元在等我，看來他將會領取3700萬美元帶領籃網邁入明天了。」

美媒ESPN報導，湖人可以接受「先簽後換」，他們提出的交易籌碼是韋斯布魯克（Russell Westbrook）。韋斯布魯克也是行使了最後一季4700萬美元球員選項，如此厄文就可以和籃網杜蘭特（Kevin Durant）重聚，然後厄文和湖人球星詹姆斯（LeBron James）重聚。但是籃網拒絕，他們寧願「什麼都得不到」也不想換來韋斯布魯克，畢竟他們陣中還有擺爛控衛班西蒙斯（Ben Simmons）的問題要解決。