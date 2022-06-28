榮獲總統教育獎的程耀寬(右)在田徑場上獲得好成績。（台灣世界展望會中區辦事處提供）

榮獲111年度總統教育獎殊榮的體育好手程耀寬，他來自清水區五口之家，父親因罹患癌症無法工作，家中經濟僅依靠母親在腳踏車工廠工作微薄的收入，面對教育費及生活費用格外拮据。他獲獎後指出，感謝台灣世界展望會在他們最需要的時候，伸出援手減輕母親重擔，讓他可安心念書，朝田徑這個專長努力前進。

現就讀清水國中體育班二年級的程耀寬，個性成熟獨立，對於體育專項練習非常投入且自律，無須外人提醒便能完成學校課業與專項練習；他也積極參與全國各大田徑相關比賽，成績表現優異並破多項大會紀錄。經校方推薦後，榮獲111年度總統教育獎殊榮。

程耀寬2014年開始成為台灣世界展望會所幫助的孩子，透過每學期提供助學金、生活扶助金等經濟補助，使他能夠負擔就學相關費用並能持續穩定就學。台灣世界展望會也透過提供實物發放如清潔、民生用品、白米及學用品等物資，減輕他一家人生活開銷。

程耀寬表示，感謝台灣世界展望會「在我們家最需要的時候伸出援手，大大的減輕媽媽的經濟重擔，也讓我可以一邊安心念書，一邊朝田徑這個專長努力前進，也謝謝這一路以來資助人的陪伴。接下來他會努力朝著體育夢想前進，成為理想中的大人。」

台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯說，完成教育上學路是這些弱勢家庭學子，幫助自己與家庭脫貧的第一步，為幫助在貧困中奮力向上、不放棄孩子們順利就學，台灣世界展望會透過「助學行動」，每年延續近4萬5000名貧童的上學路，針對貧困家庭孩子發放助學金，讓清寒學子無須憂慮家庭經濟可以安心念書。

台灣世界展望會依照兒童及青少年不同階段的需求，規畫課後照顧、才藝學習、生涯規畫等方案，邀請社會大眾加入兒童資助計畫行列，每月定期捐款2000元資助一名國內兒童或每月捐款1000元支持國內助學行動，成為支持弱勢兒少成長的力量，幫助他們有機會轉變自己、轉變家庭，打造未來希望！