↑戴佩妮為拍攝新歌MV，鑽進洗衣機。（妮樂佛x仁仁娛樂提供）

導演洪詩婷（左）和戴佩妮。（妮樂佛x仁仁娛樂提供）

↑戴佩妮新專輯《被動的觀眾》登博客來、誠品銷售雙料冠軍。（妮樂佛x仁仁娛樂提供）

戴佩妮軟骨功發威鑽洗衣機 光良讚超強建議躲烤箱

戴佩妮睽違6年，將於明（29日）推出個人全新專輯《被動的觀眾》，昨（27日）傳來捷報，她新專輯未發片就登上「博客來CD今日即時榜」和「誠品網路暢銷榜影音日榜」雙料冠軍！戴佩妮體重僅40～41公斤，她在MV中「鑽洗衣機」的畫面曝光後立刻爆紅，好友光良大讚點子太強、人太瘦。

戴佩妮在MV中化身愛的「發光體」，還從洗衣機裡鑽出來，她坦承：「沒有一點軟骨功是有點難的！」笑說：「戲劇效果，大家切勿沈迷以身試法！」 光良則驚呼：「怎麼可以瘦到塞洗衣機裡？多虧你們想得出來！」表示再瘦下去就可躲烤箱了。她妙回：「你家烤箱大嗎？」也謝謝光良在她麥克風出問題時，慷慨借她同型號麥克風錄音，「多虧光良才能完成這張《被動的觀眾》專輯，大感恩！」

久違6年的戴佩妮，平常生活簡單且單純，加上疫情期間跟人聊天的機會不多，寫歌題材大多來自於生活小事，像是疫情期間看了很多劇、很多節目、脫口秀等，或是應原聲帶邀約看腳本，都是靈感來源，而很多跟愛情有關的歌，都是聽朋友傾訴或是別人的故事。

她之所以繼續創作不僅是因為音樂創作是她最擅長的事，更重要的是她始終認為音樂可以陪伴與幫助別人度過每一個悲傷快樂的時刻，她總說，「寫歌的人，能寫到讓別人感同身受、有共鳴，是非常幸福難得的！」因為她也是一次又一次地以這個方式來治癒自己。

她新專輯《被動的觀眾》集結了12首個人創作，首支單曲〈多虧你啊〉就以輕鬆、溫暖的正能量，為沈重的疫情氣氛，注入一股暖意與希望！戴佩妮說：「世界的轉變，需要更多勇氣去習慣改變，試著讓愛蔓延，找回生活的甘甜！」她真心跟粉絲互遞能量：「多虧有你，多虧有音樂，我們一直陪伴在彼此身邊！」

談到MV裡鑽洗衣機爆紅，戴佩妮笑說是自己突發奇想，很「女神經病」，表示曾看過很多網路短片覺得有趣，想要自己親身體驗一下，不過，她坦承MV拍攝當天，一看到團隊準備的洗衣機Size時，「有驚呆，因為孔太小了。」當下質疑自己是否能鑽出來，導演洪詩婷為了說服她做了示範，但只有上半身出得去，下半身整個卡在裡面，戴佩妮則還原拍片情形，說：「光是肩寬就超過開口的直徑，不可能直直出去，而要斜著肩膀把自己喬出去。」並回想自己手上套著襪子，同時又要對嘴、做表情、注意儀態，「對於第一次鑽洗衣機的我，能夠順利殺青，自己也覺得不可思議了！」

此外，眼尖的網友發現MV中，出現不少馬來西亞名產，例如馬來西亞水壺、國民餅乾「雞蛋捲」（Kuih Kapit），以及「金枕頭」榴槤，網友發問：「阿妮是不是想家了？」戴佩妮表示：「真的想家！因為疫情大約3年沒回大馬的家了！」而在拍片現場的實情，是阿妮看到整桶蛋捲餅，興奮得叫了出來，「這是我們家鄉味，太美味了！」殺青後直接整罐帶回家盡情大快朵頤。MV已在 戴佩妮YouTube官方頻道首播。