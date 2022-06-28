花蓮一名41歲潘姓男子今年1月晚間與名黃、王、詹等3名友人到瑞穗鄉山上打獵，疑因追捕山羌過程中，進入楊姓果農的柚子園，並在拔除果園電網插頭過程中遭觸電身亡。花蓮地檢署今公布偵查結果，認為楊男未設置明顯警告標誌，依過失致死罪提起公訴。

潘男等4人今年1月22日深夜到鶴岡村山區產業道路追捕獵物，不過當時天色昏暗且視線不佳，黃男不慎誤觸鐵絲電網，身體雖立即跳開，但其右側臀部及大腿二度燒傷，而潘聽見友人大喊「有電」，上前用手拔除插頭過程中卻不慎觸電，「啊」的大叫一聲後，隨即倒地，且送醫不治。

由於案發現為楊男私人柚子園，他為防止山豬等動物破壞果園而設置電網，不過花蓮地檢署偵查發現，一般設置電圍網的電流應為「高壓電低電流」，且為間隔1.5秒至2.5秒脈衝，不會造成人受傷或死亡，但楊男卻未注意其所設置電網電流為何。

檢方接著指出，由於果園夜間無照明，應設置於夜間可辨識的警告標示，避免行人不慎誤觸電網而觸電，而依當時情形並無不能注意情事，僅張貼一般紙張警告標示，認為楊男有疏忽嫌疑，以刑法第276條過失致死罪嫌、刑法第284條前段過失傷害罪嫌，將楊男起訴。

檢方呼籲，民眾架設電圍網目的，僅在使野生動物碰觸時受到驚嚇及痛感，具嚇阻作用。電圍網周遭除了應設置外觀明顯的警示燈光、標語外，更應注意電流強度、脈衝間隔等安全因素，避免外地人士因不熟路況而誤觸電圍網。