馬姓男子於2020年5月22日晚間與另兩名友人開車行經一處芒果園，偷取了4顆芒果，價值約100元新台幣。此案經檢方緩起訴後，馬男沒有繳交6000元處分金給國庫。橋頭地院審理後認為同夥的葉姓女子已與果農達成和解，運用「情堪憫恕」判馬男免刑。

馬姓男子於2020年5月22日晚間搭乘友人的小貨車行經芒果園，馬男見芒果樹的果實誘人，於是與另兩人入園偷摘了4顆芒果。黃姓果農發現後大聲喝斥，馬男等人立即上車離去。

黃姓果農記下車號，並於事後將發現竊嫌的過程張貼在臉書社群網站「哇系田寮魂田寮大小事」，提醒民眾注意。警方獲知後循線查辦，依加重竊盜罪嫌移送橋檢。承辦檢察官訊後，予以緩起訴，但馬男因為沒有在1年內依規定繳交6000元處分金給國庫，被檢方撤銷緩起訴，另行起訴。

馬男等人到案後對犯行坦承不諱，且馬男的友人葉女已經與果農達成和解。對於量刑，法官認為，這是犯刑法第321條第1項第4款之結夥三人以上竊盜罪。但此案情節輕微，顯可憫恕，依刑法第59條規定減輕其刑，仍嫌過重，得免除其刑。

法官指出，馬男因一時失慮，竊取芒果解饞，主觀惡性非重，且馬男只是徒手摘取行竊，並未持用兇器等暴力方式行竊，犯罪手段尚屬溫和，且僅竊得芒果4顆，總值僅約100元。其次，另一名被告葉女已與被害人達成和解，果農並表明接受道歉、無須賠償。可上訴。