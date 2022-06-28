開創肢體的可能性，雲門劇場邀請觀眾一起跳嘻哈，推出《來雲門嘻哈》活動，參加者背景多元，有50名各有擅長，包括現代舞、芭蕾、Hip-Hop、Popping以及爵士等不同舞風的舞者挑戰自我。

共同策展人田一德表示，「看到每位舞者的身體不同的文化與訓練方式，互相學習多元舞風不僅好玩，也是保持跳舞熱忱的一種方式。」

擅長跳Hip hop的舞者李羿萱表示，深刻感受打破舞風界線、融合的可能性，「街舞老師們與雲門老師互相融合風格，已經沒有在分什麼類型的舞蹈，只要你肯想像，所有東西都可以連結在一起。」

有Popping背景的舞者吳君毅分享，過去跳街舞注重音樂拍點，雲門舞者帶領的太極導引和現代舞，卻提到動作不一定都要對在拍點上，透過呼吸也可以完成跳舞的韻律感，讓他印象深刻。他表示也喜歡現代舞動作的線條感，期待未來學習並結合街舞創作。

還有從小學習芭蕾與現代舞的舞者易志優，面對沒有碰過的街舞以不同的動作發力方式，一度讓她覺得手腳不聽使喚，經過這次的吸收學習，很期待讓未來創作有新的元素。

此外，除了跳舞，還有編舞家楊乃璇、劉彥成、黑妹及田一德等人，和舞者們分享街舞與當代舞蹈的創作經驗。楊乃璇鼓勵創作者，「不可能跳完全世界的舞，聽完全世界的音樂，持續吸收學習。更沒有對或錯的方法，做創作要一輩子與別人的質疑共處，別想太多，專注在自己。」《來雲門嘻哈》派對將於7月3日（日）在淡水雲門劇場登場