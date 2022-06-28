台灣大學校長公開徵選作業已在昨日報名截止，受推薦者資料皆已送達工作小組，遴選委員會今日將逐一確認，最快預計在7月中旬對外公告候選人名單。不過，目前傳出有意參選的都是校內教師，台大學生會坦言，並非好現象。

據了解，目前有意參選新任校長遴選人馬，包含台大電機系教授葉丙成、科技部前政次錢宗良、台大政治系教授蘇宏達、台大醫院雲林分院長黃瑞仁及前代理校長郭大維等人。

針對本次有意投入遴選的都是校內教師，台大學生會副會長蔡朝翔表示，目前曝光者都是台大校內教授，和過去會有諸多校外學者、中研院院士投入的情況大不相同，並非好現象。

由於上一屆校長遴選引起巨大政治風暴，蔡朝翔提到，校長遴選應廣納各界人才參與，但台大近年惡性競爭的文化，讓優秀人才不願意投入校長遴選，這次的情況更加明顯，完全沒有外校人士願意角逐。

依照目前作業時程規畫，遴選委員會預計在7月中上旬召開第二次會議，並審議相關名單，參選人需獲得21席中的3分之1以上票數，即至少得7票才能成為正式候選人，之後由遴委會公告正式候選人名單，並於8月展開治校說明。

台大校長遴選委員會發言人吳俊傑指出，校長遴選受推薦者資料都已在昨日送達工作小組，今天將逐一拆封並核實相關資料，確認資格。

吳俊傑說，依照目前規畫，預計7月上旬遴委會將針對所有被推薦人進行第一次投票，獲得7票者進入下一階段成為正式候選人。待正式名單出爐後，將安排治校理念說明會。