一名已婚並育有3名未成年子女的職業大貨車駕駛阿明，透過網路遊戲認識年僅9歲的國小女童，竟然對女童起色心，約出女童後在著她前往郊區，在車子後座與女童發生性關係，女童回家後神情有異，母親立刻查看女童手機後發現阿明的獸行，立刻報警提告。阿明事後坦承犯案，也與家屬達成和解獲得原諒，因此遭1年8月徒刑，緩刑5年。

根據判決書，該名已婚育有3名未成年子女的貨車司機阿明，於民國110年6月間，透過網路遊戲「極速領域」結識當時才9歲的女童，雙方互加通訊軟體LINE好友。

阿明竟然明知對方僅是國小女童，還於110年6月某日，開車到女童家附近，將她載往郊區，在小客車後座與女童發生性關係。女童返家後行為有異，母親立刻檢查她的手機，才發現女兒竟然與人相約外出發生性關係，一怒下報警提告。

法官審理後認為，阿明明知女童未滿14歲，性自主判斷能力尚未發展完全，智識未臻成熟，竟仍於其同意後發生性行為，影響女童身心發展之健全，但念及阿明並無前科紀錄，犯後坦承罪刑，且並未以強暴、脅迫等手段，又與女童家人積極和解，獲得女童家人原諒，法官判他1年8月徒刑，緩刑5年。