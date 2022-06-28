環球晶(6488)宣布將在德州設立首座12吋矽晶圓廠，董事長徐秀蘭今表示，目前美國補助半導體業的「晶片法案」仍未通過，這的確是個不可控的因素，如果「晶片法案」不通過，環球晶也會彈性調整作法，因為長單在手，環球晶也不可能等太久。對於在德州建廠還是有很大的信心。

徐秀蘭今天中午舉行臨時記者會，說明昨晚宣布在德州設廠的細節。她表示，環球晶在年初時因公開收購世創失敗後宣布，規畫用於收購案的資金將轉為資本支出及營運周轉使用，當時就預期2022至2024年度總資本支出將達1000億元(約36億美元)，包含重大新廠擴建。其中550億元新台幣用於新廠建置，而450億元則是舊廠房擴建。450億元為在6國擴產能，目前都在規畫進行之中；而550億元是新廠建置，目前長約在談，一定有客戶的承諾才會建廠。

徐秀蘭表示，在德州設廠不會只是一小塊地，而是要找到能符合經濟規模、長期規畫的空間。環球晶自1999年就有在在德州經營的經驗，對於德州成本競爭力很清楚。而選擇德州建廠的理由：一、聯邦政府補助。二、在美國還沒有12吋的矽晶圓廠，環球晶率先建廠，將讓客戶安心，就近供應材料。第三則是考量能源供應以及人才的問題，電費、水源、人才都在可控範圍。人才將會和美國當地大學合作。雖然美國建廠成本高，但若有政府補助，則可以抵銷一部分的成本壓力。

徐秀蘭表示，在德州建廠的土地，比環球晶的中德廠大7倍，一個月生產120萬片12吋矽晶圓不是問題，但初期建置會先規畫550億元新台幣的資金投注，至於相當多少的產能，因為仍在簽長約，所以不便推估。

對於外媒報導，「晶片法案」（CHIPS Act）的補助金尚未通過，環球晶可能轉往他國？徐秀蘭表示，如果「晶片法案」不通過，環球晶也會彈性調整作法，這是屬於不可控的因素。環球晶在德州設廠連電價都談定，非常有競爭力，整個完整的投資規畫是50億美元，但若法案在國會卡關恐不利計畫實現。