一名越南籍女子今年4月凌晨在家中睡覺，同鄉的男鄰居竟自窗戶爬入，強行摸她的胸部還舔下體，作勢要硬上，嚇得她極力反抗才幸運脫險。彰化地院審結，依妨害性自主罪判1年10月徒刑，刑期執行完畢將驅逐出境。

判決書指出，越南籍黎姓男子與同鄉女子小婷（化名）為鄰居，但黎男竟於今年4月某日凌晨2時間，偷偷爬窗戶潛入小婷的房內，先摀住小婷的嘴巴後，雙手在小婷的胸部游移，徒手拉開其雙腿舔下體，一度想趁機侵犯小婷，因小婷奮力反抗才作罷，黎男則趁亂逃跑。案經小婷報警提告，檢方偵結起訴。

彰化地院審理時，黎男坦承犯行，稱自己當時想與小婷發生性關係，已與小婷達成調解並獲得原諒，但黎男為智識成熟的成年人，與小婷同為離鄉背井來台工作，本應互相協助，卻為了滿足個人慾望，而違背小婷的性自主權，造成其身心受創。

法官指出，黎男為逾期居留的越南移工，卻不知遵守我國法律，侵害他人性自權，破壞社會秩序安寧，雖黎男的辯護人請求緩刑處分，但黎男的行為造成被害人身心嚴重受創，難認有緩刑必要，遑論黎男為逾期移工，判決確定後必定出境，不適合給緩刑，最終依犯侵入住宅強制性交未遂罪，處1年10月徒刑，刑期執行完畢後，驅逐出境。