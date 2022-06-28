軸承大廠新日興（3376）受大陸華東封城影響，4～5月合併營收19.2億元，低於金控旗下投顧研究機構預期，尤其面臨疫情紅利結束的影響，營收占比近三成的NB軸承訂單轉趨保守，法人給予「中立」投資評等，把推測合理股價由85元降至80元。

分析師指出，新日興向來是蘋果軸承主要供應商，穿戴裝置中又以AirPods系列合作最為密切，過往的AirPods 1至AirPods 3產品軸承出貨占比均逾60％。蘋果預計將在9、10月發表全新的AirPods Pro2產品，將新增健康與健身追蹤功能，並支援無損音訊撥放，預估新產品出貨量為1,900萬台，占2022年AirPods總出貨量26％。

但是，法人提出，蘋果已確定新增一家大陸供應商，以降低成本，預估新日興出貨分額降低至30～35％，未來殺價競爭壓力增大。以AirPods系列占新日興2021年營收約25～30％來看，研究機構進一步下修2022年獲利估計值，預估新日興2022年營收128.8億元，每股純益6.27元。

必須留意的是，考量到AirPods Pro 2出貨比重降低，且尚未擠進三星折疊機軸承供應鏈，今年底出貨無望，法人估計新日興2022年每股純益6.27元，與前年度相比並無火花，2023、2024年分別更只有6.2與6.15元，成長性消退。