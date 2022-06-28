女團(G)I-DLE的門面舒華（葉舒華）來自台灣，同時具有泰雅族血統，漂亮外表卻有超獨特個性，因此還有「四次元少女」的外號；近日女團(G)I-DLE受邀參加「WATERBOMB SEOUL 2022」，不過活動中舒華被粉絲的水槍射中臉，她事後開直播詢問：「是誰朝我的臉（射）。」

近日，女團(G)I-DLE出席「WATERBOMB SEOUL 2022」，舒華穿著黑色短版上衣，下身是包臀短裙，造型充滿夏日氣息，精彩表演嗨翻全場，不過當她表演歌曲《MY BAG》時，由於觀眾用水槍對著舒華的臉部狂噴，讓舒華一度無法睜眼表演，只能閉著眼睛敬業的跳完舞步。

演出過後，舒華開直播和粉絲提起這件事：「各位，我有話要說，我剛從WATERBOMB回來，不知道水會這樣噴，我真的嚇到了。」她略為激動直言：「誰會這樣朝臉射，因為我戴著隱形眼鏡，為了要躲開眼睛都張不開。」更透露在台上自己有30秒是看不到的，認為應該「不是說適當就好嗎」，她也誇張型容當時的感受，覺得水柱像瀑布一樣，直接往她臉上灌。

This is the moment she mentioned that she got shot on her face 😂😂😂😂😂 so next time she gonna bring umbrella pic.twitter.com/3fN7BUQf2B — kiddo (@hiikiddo) June 26, 2022

舒華也表示：「哦～我都看到了喔！我看到潑我的人了！所以…我們最好不要見到面，嗯？」這段直播被粉絲討論「不是說適當就好嗎」，「看影片就覺得很不舒服」、「怎麼會往人臉射」、「玩得太過份了」，不過也有人表示「可能是太嗨不小心」、「確實要注意一點」。

舒華雖然在韓國發展，不過去年曾放假回台參加節目《綜藝玩很大》，活潑又直率的表現，創造出好收視，更湧入許多國外網友觀看，人數多達萬人，高人氣不容小覷。