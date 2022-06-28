外傳民進黨7月會提名衛福部部長陳時中參選台北市長，甚至英系已幫陳物色競選辦公室了。一份最新民調卻顯示，陳僅獲得18%支持度，較先前大幅下滑11個百分點，落居最後一名。媒體人朱凱翔指出，這已是近一個月來第二份，顯示黃珊珊與陳時中支持者相互流動的民調，可見「棄保」已在綠白間發酵。有部分網友則表示，非常期待陳參選台北市長，因為這樣他「被選民嗆聲的日子就不遠了」。

根據《TVBS》民調中心27日公布之最新民調，2022台北市長選舉，若為蔣萬安、黃珊珊、陳時中形成「三腳督」競逐，蔣的支持度為39%排名第一，黃為24%居次，而陳時中則僅為18%，名列最後。另外還有15%受訪者未決定。

針對此民調，朱凱翔今日（28）在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，這已經是近一個月來第二份，顯示黃珊珊與陳時中支持者相互流動的民調，可見「棄保」並沒有在藍白間發酵，卻是在綠白間發酵。

此文獲得超過1500個讚、逾150則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「超棒的！我超期待陳時中參選的，這樣他就必須走下指揮官神壇，直接被民眾嗆聲洗禮了」、「陳時中面對選民、被嗆聲的日子不遠了」、「終於可以名正言順嗆陳時中了」、「是時候讓他感受『民意』了」、「選陳時中就是台北市民承認萬華是破口」、「繼續看下去，民進黨太會選舉了」。