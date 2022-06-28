配合通勤旅客增加，台灣高鐵今天送審環差報告，希望營運班次從192班次增加為280班次，營運時間希望提早至凌晨5點半、收班時間希望至翌日凌晨1點為止，今天首度闖關環評初審小組，但環評委員質疑其開發必要性，要求補正再審。

開發單位表示，配合通勤旅客早出晚歸旅運需求，周休二日尖峰旅客人次，已接近目前非屬經常性疏運班次載運量，而尖峰日發車已達全日166班次，約達核定全日102班次的86.5％，其中早時段12班次、晚時段13班次及夜間時間5班次，尖峰小時發車班次已達環評核定的100％。

開發單位說，綜合考量2039年需求，「常態性營運班次」變更希望延長營運時間、班次從192班次增加為280班次。

但環評初審小組要求高鐵應具體量化說明變更對鄰近沿線敏感點噪音、空氣污染增量、各站區廢污水處理環境影響衝擊及營運安全評估，並研擬減輕措施，檢核本案敏感點振動影響評估、防制措施及環境監測計畫合理性，並承諾營運期間重新啟動沿線環境振動監測計畫，針對增加清晨及深夜班次對鳥擊及蝙蝠棲息影響，並研提具體可行的生態影響減輕措施，並評估於上午5點至8點增加鳥擊自主監測作業。