環球晶(6488)董事長徐秀蘭今於臨時記者會上表示，支持電費漲價，有計畫電費調整，但電價拍板針對用電大戶調漲15%，幅度確實超乎她的預期，不過能理解電價面臨成本上漲的壓力，她尊重及支持政府漲電價的決定。徐秀蘭也希望，台電目前的備載容量已經非常緊崩，透過調漲電價，降低赤字壓力，有更多的餘力可以改善供電品質及強化電網穩定，否則光一次壓降，環球晶就損失逾千萬元，不希望這個問題一再發生。

至於電價調漲，環球晶是否會反應在產品價格調漲上，徐秀蘭表示，先向內評估毛利，再考量漲價，但目前尚未有漲價規畫。

徐秀蘭表示，電價調漲一定會帶來成本上揚的壓力，但公司將加速強化工程效率、生產設備導入節能產品、開發再生能源、以及全方位節電等幾個面方努力，將電價上漲帶來的影響降到最低。

徐秀蘭也坦承，生產太陽能產品的中美晶(5483)，同樣也會承受電價上漲的壓力，不過當電價漲幅比預期還得大，預期也激發更多的企業及家庭裝置太陽能發電的需求，整體氛圍有利太陽能發展，預期對中美晶也會帶來助益。環球晶轉投資的旭愛能源，就是開發再生能源持有綠電。

徐秀蘭表示，對於這次電價調漲，中美晶集團宣示2025年100%採用再生能源的目標不變，公司也積極針對各項碳足跡及節能措施全面盤點，以符合國際ISO 16944及50001認證。