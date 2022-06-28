苗栗5到6月確診趨勢圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天28日新增新冠肺炎本土確診1151例，其中男性573人、女性578人，年齡分布1歲以下至102歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例6萬9780人，人口占比確診率達13.03％。徐耀昌縣長表示觀察每日確診數比較下，每周2為周間尖峰日，對照上周6月21日苗栗縣新增1438例，確診數減少20％，確診數持續穩定減少的趨勢愈來愈明確，但防疫事大家事，防疫仍不可鬆懈。

衛生局長張蕊仙說，目前各類新冠疫苗供應充足，惟苗栗縣現庫存成人BNT疫苗有7248劑，供應滿12歲以上民眾各劑次施打，接種最後的期限到7月6日為止。數量有限，符合資格的民眾，包括青少年第3劑應盡快來接種。另截至7月31日止，縣內將有3萬7339名65歲以上長者符合第四劑疫苗施打資格。

目前已接種1萬3125人65歲以上長者、55歲以上原住民，7月底前完成任何1劑新冠疫苗接種者可獲得2劑快篩試劑和500元禮券。呼籲尚未接種第1、2、3、4劑COVID-19疫苗之長者，儘速完成接種，以獲得保護力。

有關全縣兒童BNT疫苗接種站施打時間及注意事項，今天會公告在教育處網站，如有相關疑問，可逕洽就讀幼兒園或小學詢問。未入學之幼兒或未能配合集中接種時間者，可向各合約醫療院所預約後施打。

因應滿6個月至5歲幼兒COVID-19疫苗施打作業尚未進行，為保護幼兒健康，自7月1日起，將免費提供第2輪5劑家用抗原快篩試劑給學齡前幼兒(0至6歲)，民眾可持104年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童健保卡，到縣內97家販售實名制健保特約藥局及轄內無販售藥局的6個衛生所，再免費領取一份5劑家用快篩試劑。提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。